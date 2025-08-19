- Дата публикации
В Кремле подтвердили разговор Трампа и Путина — детали
Помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что разговор президентов США и РФ продолжался около 40 минут.
Президенты США и РФ Дональд Трамп и Владимир Путин провели телефонный разговор во время переговоров Трампа с украинским главой Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Белом доме 18 августа.
Об этом сообщил помощник Путина Юрий Ушаков, передают пропагандистские агентства РФ.
«Путин и Трамп высказались в поддержку прямых переговоров между делегациями России и Украины», — сообщил Ушаков.
По его словам, президенты обсудили идею изучить возможность повышения уровня представителей Москвы и Киева на переговорах.
Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский отменил интервью Fox News, которое должно было состояться в 1:30 ночи по Киеву. Он вместе с Дональдом Трампом до сих пор на переговорах в Белом доме.
Также говорилось, что Украина предложила США закупить вооружение на 100 млрд долларов, чтобы получить гарантии безопасности, а также заключить соглашение на 50 млрд долларов о производстве дронов украинскими компаниями.
Напомним, западные аналитики уже говорят о возможных гарантиях безопасности для Украины. Рассматривают четыре возможных сценария от США.