В Кремле подтвердили разговор Трампа и Путина — детали

Помощник Путина Юрий Ушаков / © Associated Press

Президенты США и РФ Дональд Трамп и Владимир Путин провели телефонный разговор во время переговоров Трампа с украинским главой Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Белом доме 18 августа.

Об этом сообщил помощник Путина Юрий Ушаков, передают пропагандистские агентства РФ.

«Путин и Трамп высказались в поддержку прямых переговоров между делегациями России и Украины», — сообщил Ушаков.

По его словам, президенты обсудили идею изучить возможность повышения уровня представителей Москвы и Киева на переговорах.

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский отменил интервью Fox News, которое должно было состояться в 1:30 ночи по Киеву. Он вместе с Дональдом Трампом до сих пор на переговорах в Белом доме.

Также говорилось, что Украина предложила США закупить вооружение на 100 млрд долларов, чтобы получить гарантии безопасности, а также заключить соглашение на 50 млрд долларов о производстве дронов украинскими компаниями.

Напомним, западные аналитики уже говорят о возможных гарантиях безопасности для Украины. Рассматривают четыре возможных сценария от США.