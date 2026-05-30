В Кремле понимают, что экономика на грани: дипломат об угрозах РФ

Диктатор Путин / © Getty Images

Нынешние события вокруг войны России против Украины отражают сразу несколько происходящих параллельно процессов.

Об этом в эфире Эспрессо заявил американский дипломат, экспосол США в ОБСЕ Майкл Карпентер.

В частности, он упомянул о эскалации российских ударов по Киеву, заявлениях Лаврова в адрес Марко Рубио и других западных дипломатов, а также сигналах со стороны России о возможной готовности к переговорам.

По его словам, это взаимосвязанные элементы одной картины.

«Думаю, то, что мы сейчас видим — эскалация российских ударов по Киеву — это лишь часть более широкой картины», — отметил он.

Карпентер продолжил, что параллельно звучат и политические сигналы со стороны Москвы по поводу возможных переговоров.

«Предупреждение Лаврова Марко Рубио и другим западным министрам иностранных дел, а также сигналы России о возможной готовности к новым переговорам в ближайшее время — это две стороны одной медали», — сказал дипломат.

Он подчеркнул, что такое поведение, по его мнению, свидетельствует о внутренней слабости России.

«Все это только обнажает структурные слабости России. Россия слабеет на фронте, а украинская кампания глубоких ударов по территории РФ дает результат», — пояснил Карпентер.

Он обратил внимание на экономическое состояние РФ.

«Российская экономика действительно слабее, чем большинство людей осознает. Вероятно, инфляция там выше, а экономический рост сократился значительно сильнее, чем многие думают», — отметил дипломат.

Отдельно он подчеркнул, что официальные заявления Кремля не соответствуют реальной ситуации.

«Кремль манипулирует статистикой и пытается создать впечатление, что экономика остается стабильной, но это не так», — сказал он.

Карпентер добавил, что даже косвенные индикаторы могут свидетельствовать об упадке.

«Если посмотреть, например, на спутниковые снимки освещенности — то есть на уровень электропотребления и количество света по всей территории Российской Федерации — можно увидеть спад, соответствующий существенному сокращению ВВП за последние четыре года», — пояснил он.

По его мнению, именно экономическое давление оказывает влияние на политическое поведение российского руководства.

Путин это понимает. Именно поэтому он одновременно угрожает эскалацией и параллельно демонстрирует большую готовность к переговорам», — подчеркнул Карпентер.

Он подытожил, что такая стратегия имеет пределы.

«Если ситуация и дальше будет развиваться по нынешнему сценарию, Россия не сможет бесконечно тянуть эту войну», — сказал дипломат.

Ранее сообщалось, что нефтяные доходы Кремля стремительно падают, а Центральный банк зафиксировал рекордное за 24 года сокращение золотых резервов.

