В Кремле после парада сделали дерзкое заявление о встрече Зеленского и Путина: детали

Помощник президента РФ Юрий Ушаков / © Getty Images

В Кремле после многострадального парада 9 мая дерзко заявили, что президент РФ Владимир Путин готов встретиться с украинским президентом Владимиром Зеленским, но для этого ему нужно приехать в Москву.

Об этом заявил в комментарии российским пропагандистам помощник президента государства-агрессора Юрий Ушаков.

«Путин готов принять Зеленского в Москве. Пусть приезжает», — нагло заявил он.

Такие неприемлемые предложения от Кремля звучали уже неоднократно. Еще в прошлом году президент Украины Владимир Зеленский отверг идею диктатора Путина провести переговоры лидеров в Москве и вместо этого пригласил его в Киев.

Кто предложил перемирие

Помощник российского диктатора также признался, что Россия два дня в телефонных разговорах уговаривала администрацию Трампа посодействовать в перемирии с Украиной на 9 мая.

При этом Ушаков добавил, что существует договоренность о прекращении огня между РФ и Украиной только до 11 мая.

Также представитель Кремля заявил, что продолжается активная работа со списками военнопленных и обмен между РФ и Украиной начнется, если стороны договорятся. Именно возможность обмена «1000 на 1000» стала весомым аргументом для Украины для того, чтобы согласиться на прекращение огня.

Ранее президент США Дональд Трамп на вопрос журналистов о том, просил ли его Путин обеспечить перемирие на время парада в Москве, ответил, что это была якобы его инициатива, а Путин и Зеленский на нее согласились.

При этом американский президент выразил надежду, что перемирие продолжится и после 11 мая.

Как сообщалось, во время объявленного перемирия российская армия цинично продолжила штурмовать позиции украинских защитников и обстреливать мирные населенные пункты. Пока в Москве в субботу, 9 мая, бряцали оружием на параде, на украинском фронте захватчики совершили 51 атаку с начала суток.

Напомним, ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российский диктатор Путин якобы готов к встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, но имеет для этого свои условия.

Ранее министр иностранных дел Андрей Сибига заявил о готовности провести переговоры между Зеленским и диктатором Путиным на территории Турции. Возможный формат встречи предусматривает также участие лидеров США и Турции — Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана.

Президент Зеленский в свою очередь заверил, что готов возобновить переговорный процесс по окончанию войны и рассматривает для встречи любые безопасные страны, кроме Российской Федерации и Беларуси.

