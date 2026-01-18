- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 104
- Время на прочтение
- 2 мин
В Кремле посмеялись над Европой из-за заявления Трампа о дополнительных пошлинах
Дмитриев призвал Европу "не провоцировать отца", а именно - главу США Дональда Трампа.
В Кремле обратились в Европу на фоне заявления Трампа о новых пошлинах против некоторых стран из-за ситуации вокруг Гренландии. Там призывали унести солдат с острова.
Об этом написал спецпосланник Кремля Кирилл Дмитриев в X.
В частности, он грубо пригрозил президентке Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен.
«Уважаемая Урсула „Пфайзер“ фон дер Ляен, не провоцируйте отца! Возьмите назад 13 солдат, отправленных в Гренландию. Вы можете получить дополнительный тариф 1% на каждого отправленного солдата», — написал он.
Что сказала фон дер Ляен
Президент Европейской комиссии заявила, что территориальная целостность и суверенитет являются фундаментальными принципами международного права и важны для Европы и международного сообщества в целом.
«Мы последовательно подчеркивали наш общий трансатлантический интерес к миру и безопасности в Арктике, в частности через НАТО. Предварительно скоординированные датские учения, проведенные вместе с союзниками, отвечают потребности укрепления арктической безопасности и не представляют угрозы ни для кого», — отметила она.
По словам фон дер Ляен, ЕС полностью солидарен с Данией и народом Гренландии. Она говорит, что диалог остается важным и Европа стремится развивать процесс, начатый на прошлой неделе между Королевством Дания и США.
«Тарифы подорвут трансатлантические отношения и рискуют привести к опасной нисходящей спирали. Европа будет оставаться единой, скоординированной и преданной защите своего суверенитета», — подчеркнула она.
Ранее в Кремле заявили, что США используют нефтяные деньги из Венесуэлы для покупки Гренландии.
«Купить Гренландию за венесуэльскую нефть? Инновационные геополитические слияния и поглощения», — написал российский чиновник, отвечая на публикацию Wall Street Journal.