В Кремле посмеялись над Европой из-за заявления Трампа о дополнительных пошлинах

Дмитриев / © Associated Press

В Кремле обратились в Европу на фоне заявления Трампа о новых пошлинах против некоторых стран из-за ситуации вокруг Гренландии. Там призывали унести солдат с острова.

Об этом написал спецпосланник Кремля Кирилл Дмитриев в X.

В частности, он грубо пригрозил президентке Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен.

«Уважаемая Урсула „Пфайзер“ фон дер Ляен, не провоцируйте отца! Возьмите назад 13 солдат, отправленных в Гренландию. Вы можете получить дополнительный тариф 1% на каждого отправленного солдата», — написал он.

Что сказала фон дер Ляен

Президент Европейской комиссии заявила, что территориальная целостность и суверенитет являются фундаментальными принципами международного права и важны для Европы и международного сообщества в целом.

«Мы последовательно подчеркивали наш общий трансатлантический интерес к миру и безопасности в Арктике, в частности через НАТО. Предварительно скоординированные датские учения, проведенные вместе с союзниками, отвечают потребности укрепления арктической безопасности и не представляют угрозы ни для кого», — отметила она.

По словам фон дер Ляен, ЕС полностью солидарен с Данией и народом Гренландии. Она говорит, что диалог остается важным и Европа стремится развивать процесс, начатый на прошлой неделе между Королевством Дания и США.

«Тарифы подорвут трансатлантические отношения и рискуют привести к опасной нисходящей спирали. Европа будет оставаться единой, скоординированной и преданной защите своего суверенитета», — подчеркнула она.

Ранее в Кремле заявили, что США используют нефтяные деньги из Венесуэлы для покупки Гренландии.

«Купить Гренландию за венесуэльскую нефть? Инновационные геополитические слияния и поглощения», — написал российский чиновник, отвечая на публикацию Wall Street Journal.