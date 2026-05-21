В Кремле придумали новое оправдание войны: Лавров шокировал заявлением

Сергей Лавров. / © Associated Press

Глава МИД агрессорки России Сергей Лавров цинично заявил, что начавшаяся в Украине война — якобы «историческая справедливость». Мол, это одна из причин так называемой «сво».

Об этом российский министр бессовестно поразмышлял в интервью Shanghai Media Group.

Во время разговора он, вероятно, вообразил себя знатоком из истории. В разговоре китайском медиа Лавров придумал «историческое» оправдание войны в Украине.

Путинский прихвостень упомянул «исконно русские земли», объединившиеся в СССР, а также «русский народ, который всегда проживал и в Крыму, и на юго-востоке территории» Украины. По его словам, когда Союз распался, то оказалось, что «за рубежом оказались россияне». Мол, со временем их пришлось чуть ли не спасать.

В том, что Россия напала на Украину, глава МИД нагло обвинил Киев и его режим. По его лживым словам, украинская власть после госпереворота якобы «не соблюдала права и интересы российского и других национальных меньшинств». Он лживо повторил путинский нарратив об «притеснениях русскоязычных», о «запрете русского языка во всех сферах жизни».

Вспомнил он и призрачные угрозы на границах для России от Украины и Запада. Мол, безопасность и агрессорки Российской Федерации — еще одна задача начавшейся «сво». Для Москвы, в очередной раз повторивший Лавров, «неприемлемо» вступление соседней Украины в НАТО.

Территориальные желания Кремля

Помощник «фюрера» Юрий Ушаков заявил, что «условие» для продолжения переговоров - это отвод украинских войск из Донбасса. Мол, без этого достичь прогресса будет невозможно — даже после многочисленных раундов консультаций.

В то же время аналитики ISW считают, хотя Путин выдвигает новые территориальные ультиматумы, в частности, по выводу ВСУ из всего Донбасса — в качестве предпосылки для возобновления переговоров, но эти амбиции Москвы преувеличены, а их агрессивные требования по территории противоречат реальности на поле боя.

Дата публикации 11:46, 20.05.26

