В Кремле придумали новую причину войны против Украины

Песков и Путин. / © Associated Press

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В Кремле издали еще одну версию войны. Москва якобы начала так называемую «спецоперацию», чтобы не допустить появление военных сил НАТО на территорию Украины.

Такое циничное мнение издал представитель президента-диктатора РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля в очередной раз заявил, что размещение иностранного военного контингента в Украине для России абсолютно неприемлемо. Мол, Москва «не может этого допустить». По его словам, потому «сво» вроде бы и происходит.

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В Москве в очередной раз заявили о существовании планов размещения иностранных войск контингентов в Украине. Мол, это реальные планы, обсуждаемые в странах Европейского Союза и НАТО.

В то же время, РФ традиционно пытается представить поддержку Украины со стороны партнеров как угрозу для страны-агрессорки, продолжая использовать это как оправдание собственной агрессии.

Напомним, вицеспикер российской Госдумы Петр Толстой придумали новое циничное оправдание войны в Украине. По его словам, Москва вроде бы воюет в Украине за само существование России, а остановка боевых действий вроде бы будет означать ее исчезновение. По его словам, так называемая «спецоперация» нужна РФ, чтобы сохранить себя «в том виде, в каком она существует сейчас».

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