В Кремле придумали причину, почему Путин не будет участвовать в предвыборных дебатах

Российский президент-диктатор Владимир Путин и его предвыборный штаб отклонили предложение о проведении прений. Мол, россияне слышат его заявления каждый день.

Об этом сообщил пресс-секретарь кремлевского "фюрера" Дмитрий Песков, пишут росСМИ.

"Россияне имеют возможность регулярно слышать заявления Путина по всем аспектам жизни страны практически ежедневно. Путин является действующим президентом, работающим в условиях очень насыщенного графика, кардинально отличающего его от других кандидатов", — заявил спикер Кремля.

По словам Пескова, Путин является действующим главой государства, живущим в условиях очень напряженного графика.

В свою очередь Центральная избирательная комиссия РФ подтвердила, что получила отказ кандидата на пост президента РФ Владимира Путина участвовать в совместных агитационных мероприятиях на каналах общероссийских государственных организаций телерадиовещания. В ЦИК отмечают, что это "право кандидата".

Напомним, российская Госдума рассматривает проект, который поможет Владимиру Путину выиграть "выборы". В частности, речь идет об ограничении въезда в РФ лиц, которых в Кремле считают "нежелательными". Этот законопроект, вероятно, запретит журналистам въезд российских оппозиционных и иностранных СМИ.

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