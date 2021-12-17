В Кремле признали полную утрату Украины как союзника и партнера, но верят в "братские народы"

В Кремле признали полную утрату Украины как союзника и партнера, но верят в "братские народы"

В Кремле до сих пор верят, что россияне и украинцы – "братские народы".

В Кремле заявили, что РФ полностью потеряла Украину как партнера и союзника. Вместе с тем, в Москве продолжают говорить, что россияне и украинцы — "братские народы".

Такое заявление сделал спикер президента России Дмитрий Песков, пишут росСМИ.

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"Просто обрубаются — от капилляров до центральных артерий наших двусторонних отношений, точнее, они уже были обрублены. Поэтому отношений как таковых нет", — сказал Песков и обвинил в этом власти Украины.

И в то же время Песков отмечает, что россияне и украинцы — это "братские народы", которые останутся "братскими" навсегда.

"Братский народ потерять нельзя, он остается братским народом. Да, власти Украины могут пытаться свой народ обманывать, внушать ненависть к россиянам, к России, лишать их возможности получать информацию из первых рук, из наших СМИ. Можно запрещать наши СМИ, можно запрещать наши интернет-ресурсы, но все равно потерять друг друга два братских народа не могут", — говорит Песков.

Напомним, 17 декабря Министерство иностранных дел России опубликовало текст проекта Договора между Россией и США о гарантиях безопасности, а также Соглашения о мерах по обеспечению безопасности РФ и государств-членов НАТО. В проекте есть несколько пунктов, которые касаются непосредственно Украины и ее интеграции в европейские и евроатлантические структуры.

Впоследствии в Белом доме отреагировали на предложения России о начале переговоров по европейской безопасности и сообщили, что готовы обсудить вопросы безопасности с РФ и в ближайшее время свяжутся с президентом страны-агрессора Владимиром Путиным. В Белом доме подчеркнули, что переговоры между США и РФ невозможны без европейских партнеров и союзников.

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