В Кремле прокомментировали доработанный мирный план

Дмитрий Песков / © Associated Press

В Москве изучают и анализируют мирный план, который передал спецпосланник Путина Кирилл Дмитриев. Дальнейшие шаги будут зависеть от президента РФ.

Об этом сообщил спикер Кремля Дмитрий Песков.

«Москва в зависимости от решений Путина по итогам анализа материалов, переданных Дмитриевым, продолжит общение с американцами», — сказал он.

В то же время Песков отметил, что в ближайшее время разговор двух лидеров не планируется.

Ранее сообщалось, что новый украинско-американский мирный план, представленный президентом Владимиром Зеленским, существенно отличается от первоначального документа, который, по сути, заставлял Украину уступить территорию и исключить членство в НАТО. Новое предложение является разумным компромиссом и включает гарантии безопасности для Киева, но Кремль вряд ли примет его, потому что ободренная достижениями на поле боя Москва не сможет продать населению план как победу.

Эксперты считают, что Москва заинтересована в переговорах, чтобы поддерживать рабочие отношения с Вашингтоном и избежать обвинений в продолжении войны. Кроме этого, россияне хотят отсрочить санкции, ведь американские ограничения против двух российских нефтяных гигантов, «Роснефти» и «Лукойла» заставили страну продавать свою нефть со значительно более высокими скидками.

Также обсуждение условий мира усугубляет разногласия между Украиной и ее западными союзниками. По данным аналитиков, дипломатические переговоры по мирным условиям будут продолжаться, равно как и война.

Американский эксперт Ян Бжезинский убежден, что Путина могут заставить сесть за стол переговоров только две вещи — угроза потери территорий или соглашение, позволяющее добиться контроля над Украиной.