Политика
1586
1 мин

В Кремле прокомментировали отказ Зеленского ехать на переговоры в Москву

Песков утверждает, что Зеленского никто не звал на встречу с Путиным. По его словам, все наоборот — именно президент Украины ищет такие возможности.

Анастасия Павленко
Зеленский и Путин

Зеленский и Путин / © ТСН

Украинский лидер Владимир Зеленский сам просил о встрече с президентом России Владимиром Путиным, а не наоборот.

Об этом 30 января заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Наверное, я бы напомнил, что инициативно Путин Зеленского никуда не приглашал и не предлагал никаких встреч Зеленскому. О встрече просил Зеленский и Зеленский инициирует встречу», — сказал он.

Песков напомнил, что Путин всего лишь выразил готовность к таким переговорам при условии, что они состоятся в Москве.

Напомним, Зеленский исключил возможность проведения прямых переговоров с Владимиром Путиным на территории России или Беларуси. Глава государства подчеркнул, что приглашение украинской стороны в Москву является политической игрой тех, кто на самом деле не хочет договариваться об окончании войны.

«Безусловно, это невозможно, чтобы я встречался с Путиным в Москве. Я так же могу пригласить его в Киев, пусть приезжает. Публично приглашаю его, если он решится, конечно», — подчеркнул президент.

Как известно, в России якобы готовы продолжать переговоры с Украиной об окончании войны, но в «стамбульском формате». Россия готова говорить о возможной встрече Владимира Зеленского и Владимира Путина, но она может состояться только в Москве.

28 января помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что Зеленский может приехать в Москву, если готов встретиться с российским диктатором. При этом он утверждает, что россияне гарантируют украинскому лидеру безопасность.

1586
