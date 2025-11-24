ТСН в социальных сетях

Политика
506
1 мин

В Кремле прокомментировали план Трампа по Украине: что нравится Москве

Юрий Ушаков заявил, что многие положения американского плана по Украине считаются приемлемыми, тогда как европейский план Москве не подходит.

Кирилл Шостак
Юрий Ушаков

Юрий Ушаков / © Associated Press

Многие положения американского плана, с которым уже ознакомилась Москва, выглядят приемлемыми для России.

Об этом заявил представитель Кремля Юрий Ушаков.

В то же время Ушаков отметил, что в Москве также видели сообщения о так называемом "европейском плане" относительно Украины, который, по мнению российской стороны, неконструктивен и ей не подходит.

Помощник президента России добавил, что США направили сигнал России о возможности встречи в очном формате для обсуждения плана, однако конкретные договоренности пока достигнуты не были.

Напомним, ранее мы писали о том, что советник руководителя Офиса президента Александр Бевз заявил, что первоначальная версия американского мирного плана на 28 пунктов уже не актуальна, поскольку документ был существенно пересмотрен и изменен.

506
