- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 506
- Время на прочтение
- 1 мин
В Кремле прокомментировали план Трампа по Украине: что нравится Москве
Юрий Ушаков заявил, что многие положения американского плана по Украине считаются приемлемыми, тогда как европейский план Москве не подходит.
Многие положения американского плана, с которым уже ознакомилась Москва, выглядят приемлемыми для России.
Об этом заявил представитель Кремля Юрий Ушаков.
В то же время Ушаков отметил, что в Москве также видели сообщения о так называемом "европейском плане" относительно Украины, который, по мнению российской стороны, неконструктивен и ей не подходит.
Помощник президента России добавил, что США направили сигнал России о возможности встречи в очном формате для обсуждения плана, однако конкретные договоренности пока достигнуты не были.
Напомним, ранее мы писали о том, что советник руководителя Офиса президента Александр Бевз заявил, что первоначальная версия американского мирного плана на 28 пунктов уже не актуальна, поскольку документ был существенно пересмотрен и изменен.