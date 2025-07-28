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ТСН в социальных сетях

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Политика
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В Кремле прокомментировали вероятную встречу Путина и Трампа в Китае

Дмитрий Песков заявил, что встреча Путина и Трампа в Китае теоретически возможна, если лидеры окажутся в одном городе. Но никакой подготовки пока не ведется.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков / © Associated Press

В Кремле не исключают возможности встречи Владимира Путина с Дональдом Трампом в Китае, если оба лидера окажутся там одновременно. Впрочем, никакой предметной подготовки к переговорам пока не ведется.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о вероятной встрече двух лидеров.

"Путин сам говорил, что готовится к такому визиту. Если так получится, что президент США решит посетить Китай в те же даты, то, конечно, такую встречу нельзя теоретически исключать, если главы государств окажутся в одном городе", - сказал Песков.

В то же время он подчеркнул, что на данный момент никаких контактов или подготовительных мер по возможным переговорам не проводится.

Ранее Дмитрий Песков заявлял, что на данный момент необходимости проведения встречи президентов РФ и США пока нет. По его словам, встрече будет предшествовать долгая подготовка, что также предусматривает закрепление каких-либо договоренностей. Пока говорить о встрече лидеров рано, потому что соответствующее время еще не наступило.

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