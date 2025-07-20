В Кремле прокомментировали возможную встречу Путина и Трампа

Путин и Трамп / © Associated Press

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Президенты США и России могут встретиться, но пока такой необходимости нет.

Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

«Последний разговор Путина и Трампа — это прагматический деловой диалог людей, стоящих на своих позициях, но готовых слушать друг друга. Встреча Путина и Трампа необходима для фиксации итогов большой работы, но эта работа еще предстоит», — отметил Песков.

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«Понятно, что президент Трамп — это президент крупнейшей страны мира, самой большой экономики мира. Плюс все привыкли к его достаточно жесткой и прямолинейной риторике. Вместе с тем он подтверждает свои намерения и дальше делать все возможное, чтобы способствовать мирному урегулированию», — добавил он.

Напомним, еще в феврале в Кремле заявили, что Дональд Трамп и Путин поручили своим помощникам подготовить встречу между ними, заявил спикер Дмитрий Песков.

«Дату и место встречи смогут назвать только после проработки деталей встречи», — сказал Песков.

Накануне стало известно, что Дональд Трамп может посетить Пекин в сентябре, чтобы принять участие в трехстороннем саммите с президентом Китая Си Цзиньпином и Владимиром Путиным.

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