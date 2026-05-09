Трамп и Путин / © ТСН

Реклама

В Кремле пытаются усложнить обмен пленных, о котором говорил президент США Дональд Трамп как составную часть объявленного трехдневного перемирия между Россией и Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в украинской власти.

По словам неназванного собеседника издания, такое поведение российской стороны стало уже традиционным, однако на этот раз гарантом договоренностей были США.

Реклама

«Они понимают, какое значение обмены имеют для украинцев, поэтому всегда пытаются все усложнить. Но в этом случае был разговор при посредничестве США. Они срывают обещание не столько нам, сколько Соединенным Штатам», — подчеркнул источник.

При этом собеседник издания добавил, что по поводу обмена «еще будут активные переговоры».

Обмен понеными во время перемирия — что известно

Напомним, президент США Дональд Трамп сообщил о достижении договоренности о трехдневном прекращении огня в войне между Россией и Украиной, которое продлится 9, 10 и 11 мая. По его словам, перемирие включает полную остановку боевых действий, а также масштабный обмен пленными.

Именно возможность обмена «1000 на 1000» стала весомым аргументом для Украины для того, чтобы согласиться на прекращение огня.

Реклама

Впоследствии американский президент выразил надежду, что перемирие продолжится и после 11 мая

На брифинге 9 мая президент государства-агрессора Владимир Путин заявил об «оправданном» перемирии, которое предложил президент США Дональд Трамп на 9-11 мая и готовности к обмену пленными в формате «1000 на 1000». При этом он добавил, что ранее Украина якобы заявила, что «не готова» к обмену пленными.

Новости партнеров