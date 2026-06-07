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В Кремле раскрыли, как вручили Путину письмо от Зеленского
В Кремле заявили, что письмо президента Украины было передано диктатору в обычном служебном порядке.
Спикер Кремля Дмитрий Песков пожаловался, что президент Украины Владимир Зеленский мог бы просто передать письмо российскому диктатору Владимиру Путину, а не сообщать об этом публично.
Об этом он заявил в интервью пропагандистам.
«Открытое письмо Зеленского Путину показали в установленном порядке. Мы чиновники, все делаем в установленном порядке. Если Зеленский хотел передать письмо Путину, он мог бы просто это сделать, а не объявлять об этом. Если хочешь передать письмо — передай. Если используешь мегафон, не называй это письмом», — сказал Песков.
Напомним, президент Владимир Зеленский написал открытое письмо Путину и предложил встречу, чтобы закончить войну.
Об этом стало известно с сайта Офиса президента, где было опубликовано письмо.
В нем украинский президент предлагает закончить войну и провести встречу с Путиным. По его словам, есть страны, которые готовы принять эту встречу, в частности, Швейцария, Турция, страны арабского мира.
«Линия фронта сейчас — это линия, с которой должна начаться дипломатия», — написал Зеленский.
Президент предлагает формат предстоящей встречи по завершению войны: сначала Украина и Россия, затем другие участники — в первую очередь Европа и США для обеспечения безопасности.
Предложение Путин отверг. А вот письмо прочитал дважды — сказал сам диктатор на экономическом форуме в Петербурге. Больше всего, к слову, его задело упоминание о возрасте, поэтому об этом он заговорил первым. Мол, главное — не цифры, а дееспособность.
Также Путина задело, что Зеленский в письме упомянул время его пребывания у власти. А вот во встрече с Зеленским смысла сейчас не видит. Потребность, якобы, только для Украины — остановить «наступление» России. И во время выступления он обратился в свою армию с призывом работать дальше.