В Кремле раскрыли, как вручили Путину письмо от Зеленского

Дмитрий Песков / © Associated Press

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Спикер Кремля Дмитрий Песков пожаловался, что президент Украины Владимир Зеленский мог бы просто передать письмо российскому диктатору Владимиру Путину, а не сообщать об этом публично.

Об этом он заявил в интервью пропагандистам.

«Открытое письмо Зеленского Путину показали в установленном порядке. Мы чиновники, все делаем в установленном порядке. Если Зеленский хотел передать письмо Путину, он мог бы просто это сделать, а не объявлять об этом. Если хочешь передать письмо — передай. Если используешь мегафон, не называй это письмом», — сказал Песков.

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Напомним, президент Владимир Зеленский написал открытое письмо Путину и предложил встречу, чтобы закончить войну.

Об этом стало известно с сайта Офиса президента, где было опубликовано письмо.

В нем украинский президент предлагает закончить войну и провести встречу с Путиным. По его словам, есть страны, которые готовы принять эту встречу, в частности, Швейцария, Турция, страны арабского мира.

«Линия фронта сейчас — это линия, с которой должна начаться дипломатия», — написал Зеленский.

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Президент предлагает формат предстоящей встречи по завершению войны: сначала Украина и Россия, затем другие участники — в первую очередь Европа и США для обеспечения безопасности.

Предложение Путин отверг. А вот письмо прочитал дважды — сказал сам диктатор на экономическом форуме в Петербурге. Больше всего, к слову, его задело упоминание о возрасте, поэтому об этом он заговорил первым. Мол, главное — не цифры, а дееспособность.

Также Путина задело, что Зеленский в письме упомянул время его пребывания у власти. А вот во встрече с Зеленским смысла сейчас не видит. Потребность, якобы, только для Украины — остановить «наступление» России. И во время выступления он обратился в свою армию с призывом работать дальше.

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