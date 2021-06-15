В Кремле раскрыли подробности проведения встречи и темы переговоров Путина и Байдена на саммите в Женеве

Переговоры Владимира Путина и Джо Байдена будут состоять из трех частей.

В Кремле раскрыли детали саммита президента США Джо Байдена и российского президента Владимира Путина, который состоится уже завтра, 16 июня, в Женеве. Начнется мероприятие в 14.00 по киевскому времени.

Об этом рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков, пишут росСМИ.

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По его словам, переговоры Владимира Путина и Джо Байдена будут состоять из трех частей. В узкой части переговоров будут участвовать Сергей Лавров, Энтони Блинкен и переводчики. Известно, что пока формат общения наедине не предусмотрен, но все будет зависеть от желания президентов.

Кроме того, на переговоры пригласили Александра Лаврентьева (специальный представитель президента России Владимира Путина в Сирии. — Ред.) и Дмитрия Козака (заместитель главы Администрации президента России и главный переговорщик и куратором урегулирования ситуации на оккупированном Донбассе. — Ред.), потому что будет обсуждаться Сирия и Украины.

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Ушаков добавил, что не удалось договориться о совместной пресс-конференции Путина и Байдена. Сейчас несогласованным еще остается вопрос итоговых документов. Решить этот вопрос должны до вечера.

Помощник Путина уточнил, что среди тем обсуждения у президентов РФ и США будут: пандемия коронавируса, борьба с киберпреступностью, сотрудничество в экономике, нерешенные двусторонние вопросы, стратегическая стабильность, климат и Арктика. Также речь будет идти об Украине, Сирии, Ливии, Афганистане и Карабахе.

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В то же время Ушаков допустил, что Байден и Путин могут коснуться любой заранее не согласованной темы по своему усмотрению. Кроме того, не исключено, что они обсудят Беларусь и ситуацию вокруг оппозиционера Алексея Навального.

Как известно, переговоры Байдена с Путиным состоятся в знаменитой вилле La Grange, построенной в XVIII веке. Среди перечня тем международной политики президент США Джо Байден планирует обсудить с Путиным в Женеве украинский вопрос — с акцентом на поддержку Украины со стороны США.

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