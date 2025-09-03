- Дата публикации
В Кремле рассердились на Мерца: что не понравилось Путину
Канцлер Германии жестко раскритиковал русского "фюрера".
В администрации российского президента-диктатора Владимира Путина пожаловались на канцлера Германии Фридриха Мерца. Мол, Москве не нравятся его последние заявления.
Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков в комментариях росСМИ.
По его словам, Мерц в последнее время "допустил много плохих заявлений в адрес Путина". Именно поэтому, нагло добавил Песков, мнение немецкого канцлера по поводу российско-украинского конфликта "учитывать не стоит".
Отметим, что представитель Путина прокомментировал слова канцлера ФРГ о том, что Швейцария могла бы быть удачным местом для проведения саммита Украины и России.
Заявление Мертвеца о Путине
В интервью телеканалу Sat.1 Мерц жестко раскритиковал российского "фюрера" Путина , назвав его, "возможно, самым тяжелым военным преступником нашего времени" и призвал экономически истощить Россию.
Канцлер подчеркнул, что отношение к диктатору РФ не может быть «никакой уступчивости», ведь Кремль прибегает к «террору против гражданского населения». Именно поэтому, говорит Мерц, мир должен четко понимать, как обращаться с военными преступниками.