ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
1570
Время на прочтение
1 мин

В Кремле рассердились на Мерца: что не понравилось Путину

Канцлер Германии жестко раскритиковал русского "фюрера".

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Владимир Путин.

Владимир Путин. / © Associated Press

В администрации российского президента-диктатора Владимира Путина пожаловались на канцлера Германии Фридриха Мерца. Мол, Москве не нравятся его последние заявления.

Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков в комментариях росСМИ.

По его словам, Мерц в последнее время "допустил много плохих заявлений в адрес Путина". Именно поэтому, нагло добавил Песков, мнение немецкого канцлера по поводу российско-украинского конфликта "учитывать не стоит".

Отметим, что представитель Путина прокомментировал слова канцлера ФРГ о том, что Швейцария могла бы быть удачным местом для проведения саммита Украины и России.

Заявление Мертвеца о Путине

В интервью телеканалу Sat.1 Мерц жестко раскритиковал российского "фюрера" Путина , назвав его, "возможно, самым тяжелым военным преступником нашего времени" и призвал экономически истощить Россию.

Канцлер подчеркнул, что отношение к диктатору РФ не может быть «никакой уступчивости», ведь Кремль прибегает к «террору против гражданского населения». Именно поэтому, говорит Мерц, мир должен четко понимать, как обращаться с военными преступниками.

Дата публикации
Количество просмотров
1570
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie