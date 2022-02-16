В Кремле рассказали о реакции Путина на обращение Думы о признании "ЛНР" и "ДНР"

В Кремле рассказали о реакции Путина на обращение Думы о признании "ЛНР" и "ДНР"

Госдума РФ проголосовала за документ 15 февраля.

Спикер президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал о реакции главы Кремля на обращение депутатов Государственной думы РФ с предложением признать так называемые марионеточные "ЛДНР".

Об этом он рассказал на брифинге 16 февраля.

"Президент (президент РФ Владимир Путин. — Ред.) обращение получил, отреагировал, принял во внимание. Это обращение – яркий показатель настроения наших депутатов. Президент отмечается, что главное — урегулировать ситуацию на юго-востоке Украины, а этому будут способствовать инструменты минских договоренностей", — отметил Песков.

В то же время, он высказал позицию, что признание самопровозглашенных так называемых "ЛНР" и "ДНР" "не коррелируется с Минскими соглашениями".

"Президент (Владимир Путин. – Ред.) сказал, что главная задача – реализация минского комплекса мероприятий", – добавил он.

Напомним, Российская Госдума сделала первый шаг к признанию самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР", приняв 15 февраля соответствующий законопроект. Теперь документ ждет решения Владимира Путина.

На действия российской думы уже отреагировали в Верховной Раде Украины. Там было принято постановление с призывом к международному сообществу не признавать независимость самопровозглашенных образований.

В МИД подчеркнули, что признание Россией т. н. "ЛДНР" будет означать сознательный выход из Минских договоренностей. Такой шаг нанесет серьезный удар политико-дипломатическому урегулированию, над продвижением которого сейчас активно работают Украина и ее партнеры.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.