В Кремле рассказали подробности встречи Путина и Трампа

Владимир Путин. / © Associated Press

Программа встречи "фюрера" РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на базе американских ВВС "Элмендорф-Ричардсон" на Аляске согласована. Она начнется в 22:30 по киевскому времени.

Об этом заявил помощник хозяина Кремля Юрий Ушаков.

"Подготовка вошла в завершающую фазу. Все вопросы решаются в интенсивном режиме", - подчеркнул российский чиновник.

По его словам, встреча начнется с разговора тет-а-тет в присутствии переводчиков. Между тем, переговоры Трампа и Путина в составе делегаций состоятся по формуле "5 на 5".

В составе российской будут глава МИД Сергей Лавров, помощник "фюрера" Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев.

"С учетом того, что будут обсуждаться очень важные темы с чувствительным характером, круг участников переговоров российской делегации неширокий", - добавил помощник Путина.

Он также сообщил, что после саммита Путин и Трамп проведут совместную пресс-конференцию.

Напомним, Ушаков "центральной темой" саммита на Аляске назвал урегулирование украинского "кризиса", то есть войны. По его словам, это будет происходить с учетом обсуждения, которое было в Кремле 6 августа с участием специального посланника президента США Стива Уиткоффа.

Заметим, Дональд Трамп после переговоров с европейскими лидерами заявил, что "будут очень серьезные последствия" для Путина и России, если диктатор не согласится прекратить войну. Вместе с тем, по словам главы Белого дома, "есть хороший шанс устроить вторую встречу" сразу после первой. Речь идет о переговорах самого Трампа, Путина и Зеленского.

Между тем, источники WSJ узнали, почему Трамп против участия Зеленского во встрече на Аляске. Якобы американский лидер боится, что это может сорвать процесс. Он пообещал, что пригласит украинского президента на вторую встречу с Путиным, если переговоры на Аляске создадут условия для прямых контактов.