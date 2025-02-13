Накануне президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп побеседовал с российским диктатором Владимиром Путиным. В Кремле поведали свою версию разговора.

Об этом заявил спикер хозяина Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, "Кремль готов к диалогу". Песков говорит, что Трамп и Путин говорили о "подготовке контактов" по поводу места их встречи, но "надо набраться терпения".

Спикер диктатора подчеркнул, что пока не известно, будет ли задействована КНР к диалогу, потому что "Москва ценит отношения с Китаем", а об участии Европы в переговорном процессе "говорить преждевременно".

Кроме того, Песков назвал разговор политиков "очень важным" и хвастался тем, "фюрер" пригласил главу Белого дома на празднование 9 Мая.

Как сообщалось, 12 февраля президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с диктатором РФ Владимиром Путиным. Они договорились о совместных усилиях по прекращению войны в Украине и возможных взаимных визитах.

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