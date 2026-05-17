Часть кремлевских элит по-прежнему пытается зарабатывать на войне против Украины, однако другие уже осознают, что Россию ожидает масштабный упадок.

Об этом в эфире Эспрессо заявил политолог, глава правления Института мировой политики Виктор Шлинчак.

По его словам, среди российских элит усиливается недовольство из-за перераспределения ресурсов и внутренних конфликтов вокруг финансовых потоков.

«Среди кремлевских элит обостряется недовольство перераспределением ресурсов. Внешне это не так сильно проступает, но я, разговаривая с людьми, отслеживающими российские расписания вокруг Кремля, понимаю, что там идет недовольство», — отметил Шлинчак.

Он добавил, что за годы войны многие представители российской системы власти существенно обогатились, однако теперь к ним стали возникать вопросы со стороны силовиков.

«Многие за последние четыре года войны обогатились, и сейчас к этим людям приходят с обысками, а также с вопросами, насколько эффективно это все было реализовано», — сказал политолог.

По словам Шлинчака, в РФ уже проходят допросы должностных лиц уровня заместителей министров обороны, а некоторых чиновников начинают отправлять в СИЗО.

«Мы это видели еще с 2023 года и в начале 2024 года, но сейчас людей начинают реально тянуть в СИЗО», — подчеркнул он.

Политолог считает, что ситуация свидетельствует о расколе среди кремлевских элит.

«Какая-то часть кремлевских элит все еще находится в состоянии, когда можно на войне подзаработать, а вторая часть элит понимает — глобально это все будет идти к большому упадку», — объяснил Шлинчак.

Он также отметил, что война против Украины серьезно влияет на развитие России.

«По разным оценкам экономистов, война в Украине отвергает Россию на десятки лет назад в своем развитии. Статистика, которая сейчас засекречена, очевидно, показывает не очень удачные тенденции», — сказал эксперт.

Шлинчак подчеркнул, что война идет не только в финансовой плоскости, но и в психологической.

«Мы понимаем, что имеем войну на истощение, когда не только финансовый фактор играет роль, но и психологический, как говорится, кто первый моргнет», — отметил он.

По его мнению, Россия пытается создать образ сильного государства, хотя реальная ситуация гораздо слабее.

«Российская политика все еще пытается выстроить систему, при которой хочет казаться большим бодибилдером, а на самом деле это система, которая олицетворяется с человеком, извините за эйджизм, у которой трясутся руки», — заявил политолог.

Он также упомянул диктатора Путина во время парада на Красной площади.

«Мы этого человека видели на параде с 9-минутной речью под угрозой, что на Красную площадь может что-то прилететь», — подытожил Шлинчак.

