В Кремле разозлились из-за задержания Францией нефтяного танкера: что заявили

Россия обвинила Францию в нарушении закона и пообещала защищать свои суда в море. Французская сторона отмечает, что нефтяной танкер задержали силами ВМС абсолютно законно, ведь он попал под международные санкции.

Об этом сообщили российские СМИ со ссылкой на заявление представителя президента РФ Дмитрия Пескова.

Позиция российской стороны

В Кремле выразили категорическое несогласие с действиями европейской страны, обвинив его в нарушении действующих правовых норм.

«Мы считаем такие действия незаконными, они граничат с международным пиратством. Мы абсолютно не согласны, что они осуществляются в полном соответствии с международным правом», — заявил Песков.

Спикер российского диктатора также добавил, что Москва уже предпринимает шаги по безопасности собственных товаров на глобальных маршрутах. По его словам, Российская Федерация «продолжит принимать этот ряд мер с учетом, скажем так, имеющегося вот этого негативного опыта».

Причина задержания и позиция Франции

Ранее в тот же день о проведении успешной морской операции в соцсети Х проинформировал президент Франции Эммануэль Макрон. Он уточнил, что военно-морские силы Франции вместе с партнерами перехватили в акватории Атлантического океана нефтяной танкер Tagor.

Президент Франции подчеркнул, что задержание произошло из-за действий международный санкций в отношении судна.

«Недопустимо, чтобы корабли обходили международные санкции, нарушали морское право и финансировали войну, которую Россия ведет против Украины уже более четырех лет. Эти суда, которые пренебрегают даже самыми элементарными правилами морского судоходства, также представляют угрозу для окружающей среды и безопасности всех», — заявил Макрон.

Напомним, в Черном море у северного побережья Турции 28 мая неизвестные дроны атаковали три танкера «теневого флота» России. Один из ударов пришелся на машинное отделение судна, еще два корабля попали под обстрел во время перевалки груза.

Также в мае Украина поразила два танкера российского «теневого флота» у входа в порт «Новороссийск», перевозивших нефть.

А еще раньше в марте неизвестный беспилотник атаковал турецкий танкер Altura, перевозивший крупную партию российской сырой нефти. В результате удара на судне раздался мощный взрыв.

