Меморандум о войне в Украине будет содержать важные сроки — МИД России

Мария Захарова / © Associated Press

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Российская Федерация работает над очередным дипломатическим документом в контексте полномасштабной войны против Украины.

Как сообщили в СМИ страны-агрессора, речь идет о так называемом меморандуме, в котором Москва планирует прописать собственные «принципы урегулирования» конфликта.

Спикер МИД РФ Мария Захарова заявила, что в документе могут быть указаны «условия урегулирования», включая временные рамки потенциального заключения мирного соглашения, а также возможности временного прекращения огня.

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«Россия продолжает разработку проекта меморандума о будущем мирном договоре с определением ряда позиций, таких как принципы урегулирования, сроки возможного заключения мирного соглашения, потенциальное прекращение огня на время в случае достижения соответствующих договоренностей», — цитируют Захарову российские медиа.

По словам Захаровой, по завершении разработки проекта документ будет передан украинской стороне. Она также предположила, что «в Киеве вроде бы ведут аналогичную работу» и, мол, должны передать свои предложения Москве.

Напомним, президент РФ Владимир Путин заговорил о меморандуме, который в будущем может привести к договору о мире в Украине. Но теперь власти РФ придумали причину, чтобы сорвать возможное подписание.

В комментарии СМИ директор правового департамента МИД РФ Максим Мусихин заявил, что для подписания документа нужна «новая власть» в Украине.

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По его словам, cпикер Верховной Рады может не подойти на роль подписанта, а президент Украины Владимир Зеленский является «нелегитимным».