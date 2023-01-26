В Кремле резко отреагировали на слова Зеленского о "Путин никто"

Мол, украинский президент перестал быть оппонентом для диктатора.
В Кремле отреагировали на заявление украинского президента Владимира Зеленского о том, что ему не интересно разговаривать с российским диктатором Владимиром Путиным.
Слова Зеленского раскритиковал пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков, пишут российские СМП.
По словам спикера Путина, украинский президент, мол, давно перестал быть возможным оппонентом для главы РФ.
"Мы знаем, с какими обещаниями Зеленский избирался президентом. Он не решил проблему Донбасса, он не выполнил Минские договоренности, более того, как выяснилось, он не собирался их выполнять. Он готовился к войне" — бросил обвинение Песков.
Напомним, в интервью Sky News Зеленский заявил, что не заинтересован во встрече с диктатором Путиным. Глава государства стремится сделать все, чтобы российские оккупанты как можно быстрее покинули нашу страну. Он отметил: хоть Москва говорит о вроде бы возможности переговоров с Киевом, но в Кремле откровенно врут.
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