В Кремле сделали циничное заявление: "Россия – это последняя страна в Европе, которая хочет произносить слово "война""

В Кремле сделали циничное заявление: "Россия – это последняя страна в Европе, которая хочет произносить слово "война""

По словам Пескова, у России нет смысла на кого-то нападать.

Россия – это последняя страна в Европе, которая вообще хочет произносить слово "война".

Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает Интерфакс в воскресенье, 20 февраля.

"Напоминаем, что Россия в течение всей своей истории никогда ни на кого не нападала. И Россия, пережившая столько войн – это последняя страна в Европе, которая вообще хочет говорить, даже произносить слово "война", – заявил Песков и добавил, что России нет смысла на кого нападать.

Поэтому, считает спикер Кремля, действия Запада, ежедневно объявляющие дату возможного вторжения России в Украину, носят провокационный характер и ведут к нагнетанию напряженности.

"Ну, видите ли, президент сам на это не обращает внимания, но в общем-то подобные заявления, конечно, это такой элемент провокационного характера. Дело в том, что это непосредственно ведет к нагнетанию напряженности. А когда напряженность нагнетается до максимума, как сейчас, например, на линии столкновения, любая искра, любое незапланированное событие или любая мелкая спланированная провокация может привести к невосполнимым последствиям", – предупредил Песков.

"Поэтому все это имеет, может иметь пагубные последствия – вот это ежедневное упражнение по оглашению даты вторжения России в Украину", – сказал пресс-секретарь президента РФ.

Напомним:

Глава Европейского совета Шарль Мишель во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Европейский союз не может вечно предлагать "оливковую ветвь" (символический атрибут мира, согласия и мудрости - Ред.), пока она проводит ракетные испытания и грозит вторжением в Украину .

Российская угроза: в нескольких регионах Украины состоялись Марши единства

Читайте также: