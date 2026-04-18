Глава МИД РФ Сергей Лавров

Вопрос возобновления переговоров с Украиной по мирному урегулированию не является приоритетом номер один для Кремля.

Как сообщают российские пропагандисты агентства ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на дипломатическом форуме, который проходит в турецкой Анталии.

«Россия никому переговоры не навязывала. Мы всегда исходили из того, если партнер готов — за нами дело не станет», — подчеркнул он.

В то же время глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что Россия положительно воспринимает возможность возобновления переговорного процесса в Стамбуле.

Переговоры Украины и России — последние новости

Напомним, ранее министр иностранных дел государства-агрессора Сергей Лавров цинично заявил, что завершение войны в Украине невозможно без «гарантий безопасности» для Российской Федерации.

При этом в Кремле считают, что «разногласия» России и Украины по территориальному вопросу заключаются в «считанных километрах».

Глава Офиса президента Кирилл Буданов отметил, что переговорный процесс по миру в Украине продолжается, он не заморожен. Сейчас Украина ожидает приезда представителей Соединенных Штатов Америки.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна готова способствовать прямым переговорам между Украиной и Россией. В частности, Турция готова принять саммит на уровне лидеров, если и Киев, и Москва будут готовы.

По словам главы украинского МИД Андрея Сибиги, Украина готова к проведению в Турции встречи президента Владимира Зеленского и главы Кремля Владимира Путина с участием Реджепа Тайипа Эрдогана и президента США Дональда Трампа.