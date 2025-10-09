Юрий Ушаков / © Associated Press

В России отказались от заявления о «исчерпании импульса» по поводу завершения войны в Украине. Помощник кремлевского диктатора Юрий Ушаков назвал такие высказывания «в корне неверными».

Об этом пишет российское пропагандистское издание «РИА Новости».

Как утверждает Ушаков, контакты между представителями администраций президентов Путина и Трампа проводятся постоянно.

«Заявления, что импульс Анкориджа исчерпан, коренным образом неверны», — сказал он.

Он добавил, что договоренности, достигнутые на Аляске, не нравятся европейцам и Киеву. Мол, именно они не заинтересованы в мире.

Ранее в Кремле оконфузились из-за противоречивых заявлений о возможной передаче Украине американских крылатых ракет Tomahawk.

Так, россияне не смогли решить, сможет ли новое оружие «качественно изменить ситуацию» на фронте или она будет «неизменной». Об этом заявили:

