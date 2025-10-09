- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 702
- Время на прочтение
- 1 мин
В Кремле сделали новое заявление об "исчерпании импульса" для завершения войны
Россияне «дали заднюю» в своей позиции по завершению войны между Россией и Украиной.
В России отказались от заявления о «исчерпании импульса» по поводу завершения войны в Украине. Помощник кремлевского диктатора Юрий Ушаков назвал такие высказывания «в корне неверными».
Об этом пишет российское пропагандистское издание «РИА Новости».
Как утверждает Ушаков, контакты между представителями администраций президентов Путина и Трампа проводятся постоянно.
«Заявления, что импульс Анкориджа исчерпан, коренным образом неверны», — сказал он.
Он добавил, что договоренности, достигнутые на Аляске, не нравятся европейцам и Киеву. Мол, именно они не заинтересованы в мире.
Ранее в Кремле оконфузились из-за противоречивых заявлений о возможной передаче Украине американских крылатых ракет Tomahawk.
Так, россияне не смогли решить, сможет ли новое оружие «качественно изменить ситуацию» на фронте или она будет «неизменной». Об этом заявили:
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков — якобы использование Украиной ракет Tomahawk возможно только с участием американского персонала. Также он отметил, что предоставление ракет приведет к «качественному изменению ситуации», но вроде бы не повлияет на так называемую «СВО».
Глава комитета Государственной думы РФ по обороне Андрей Картаполов — заверил, что Россия прекрасно знает, как сбивать ракеты Tomahawk, и пригрозил «жестким, выверенным и асимметричным ответом России». Говорит, что «Томагавки» абсолютно «не изменят ситуацию на поле боя».