Дмитрий Песков / © Associated Press

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В Кремле заявили, что пока не видят оснований для оптимизма в вопросе мирного урегулирования войны против Украины.

Об этом российским пропагандистским СМИ сообщил спикер Кремля Дмитрий Песков.

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По его словам, «причиной отсутствия прогресса якобы является позиция Киева». В то же время, он традиционно не уточнил, какие именно действия или требования украинской стороны Москва считает препятствием для возможного урегулирования.

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Заявление прозвучало на фоне обсуждений возможных дипломатических контактов и международных инициатив, направленных на прекращение войны. Однако в Кремле признают, что конкретных договоренностей по поводу новых встреч пока нет. В частности, Песков сообщил, что точные даты возможного визита в Россию представителей США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера до сих пор не определены.

Заявления о мирных переговорах — что известно

Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ не готова согласиться на прекращение огня, которое зафиксирует нынешнюю линию фронта. По его словам, РФ будет продолжать войну против Украины, пока не сможет достичь «долгосрочного, надежного и устойчивого» урегулирования на собственных условиях.

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не планируют возвращаться к переговорам — пока не будут выполнены требования государства-агрессора. Речь идет об ультиматуме, который Владимир Путин озвучил во время выступления в МИДе еще летом 2024-го. В частности, полный вывод ВСУ из подконтрольных Киеву районов Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

А депутат Государственной думы РФ Виктор Соболев заявил, что конечной целью так называемой «специальной военной операции» является выход российских войск на западные границы Украины.

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