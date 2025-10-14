ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
6979
Время на прочтение
1 мин

В Кремле сделали новое заявление о "мирном урегулировании" в Украине

Песков заявляет, мол, Российская Федерация будет продолжать свое "сво" в Украине.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Дмитрий Песков и Владимир Путин.

Дмитрий Песков и Владимир Путин. / © Associated Press

В Кремле продолжают нагло лгать, мол, Росси приветствует "поиск путей для мирного урегулирования в Украине " и "сохраняет открытость к мирному диалогу".

Об этом заявил спикер "фюрера" Дмитрий Песков.

По его словам, Москва рассчитывает, что спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Виткофф будет "способствовать работе по украинскому направлению".

Вместе с тем представитель "фюрера" Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия продолжает так называемую "сво" из-за "отсутствия альтернатив и достигнет поставленной цели".

"РФ так или иначе обеспечит свои интересы и достигнет выполнения поставленных перед "своих" целей", - нагло высказался Песков.

Напомним, на днях Дмитрий Песков заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной. Вспомнил он и американского президента Дональда Трампа, также призывающего сесть за стол переговоров. Впрочем, по словам Пескова, причина не в Москве. Он говорит, что Киев и ЕС вроде бы нагнетают ситуацию и ищут причины для отказа.

Отметим, президент США Дональд Трамп намекнул, что после заключения мирного соглашения по сектору Газа и Израиля собирается закончить войну России против Украины. Впрочем, деталей глава Белого дома не сообщил.

