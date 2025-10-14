- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 6979
- Время на прочтение
- 1 мин
В Кремле сделали новое заявление о "мирном урегулировании" в Украине
Песков заявляет, мол, Российская Федерация будет продолжать свое "сво" в Украине.
В Кремле продолжают нагло лгать, мол, Росси приветствует "поиск путей для мирного урегулирования в Украине " и "сохраняет открытость к мирному диалогу".
Об этом заявил спикер "фюрера" Дмитрий Песков.
По его словам, Москва рассчитывает, что спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Виткофф будет "способствовать работе по украинскому направлению".
Вместе с тем представитель "фюрера" Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия продолжает так называемую "сво" из-за "отсутствия альтернатив и достигнет поставленной цели".
"РФ так или иначе обеспечит свои интересы и достигнет выполнения поставленных перед "своих" целей", - нагло высказался Песков.
Напомним, на днях Дмитрий Песков заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной. Вспомнил он и американского президента Дональда Трампа, также призывающего сесть за стол переговоров. Впрочем, по словам Пескова, причина не в Москве. Он говорит, что Киев и ЕС вроде бы нагнетают ситуацию и ищут причины для отказа.
Отметим, президент США Дональд Трамп намекнул, что после заключения мирного соглашения по сектору Газа и Израиля собирается закончить войну России против Украины. Впрочем, деталей глава Белого дома не сообщил.