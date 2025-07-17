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В Кремле сделали новое заявление о переговорах с Украиной
Москва в очередной раз бросает обвинения в адрес Украины, которая якобы "затягивает договоренности по третьему раунду".
В России заявляют, что готовы к третьему раунду переговоров с Украиной. Впрочем, якобы Москва "ждет предложения" от Киева, который "должен определиться".
Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.
Он отметил, что Москва ведет прямые переговоры с Киевом - "хотя при посредничестве Вашингтона". По словам Пескова, во время третьего раунда переговоров сторонам "нужно обсудить проекты меморандумов".
Представитель Кремля говорит, что якобы РФ ведет контакты с Украиной "линией" Владимира Мединского, возглавлявшего делегацию россиян в Стамбуле.
"Нужно завершить процесс обменов на выполнение договоренностей второго раунда. Сейчас продолжается "согласование", - заявил Дмитрий Песков.
Напомним, накануне Дмитрий Песков нагло заявил, что Украина не хочет продолжать дипломатический процесс для урегулирования войны. Спикер Кремля призвал "оказывать давление на Киев", чтобы состоялся новый раунд переговоров.
Кроме того, по его словам, работа по обмену пленными между Россией и Украиной продолжается. Впрочем, он изменил свое мнение и говорит, что Кремль не связывает начало третьего раунда переговоров с Украиной с завершением согласованных ранее обменов.