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В Кремле сделали новое заявление о третьем раунде переговоров с Украиной
Представитель Путина уверяет, что работа по обмену пленными между Россией и Украиной продолжается.
В Кремле не связывают начало третьего раунда переговоров с Украиной с завершением согласованных ранее обменов пленными, на чем настаивает украинский президент Владимир Зеленский.
Это стало понятно из ответа спикера президента РФ Дмитрия Пескова на брифинге в пятницу, 11 июля.
Пресс-секретарь Путина, которого спросили на каком этапе находится обмен пленными, сказал лишь, что обмены между Россией и Украиной продолжаются. «Работа идет», — отметил он.
В то же время Песков повторил слова хозяина Кремля о том, что в Москве вроде бы только ждут «предложения украинской стороны» относительно сроков нового раунда переговоров.
Напомним, еще 14 июня президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре заверил президента США Дональда Трампа, что Россия якобы готова продолжать переговоры с Украиной после 22 июня.
В то же время украинский президент подчеркнул, что дальнейший диалог с Россией будет зависеть от того, как пройдет процесс обмена пленными.
По словам Владимира Зеленского, на данный момент состоялось восемь этапов большого обмена пленными, в результате которых сотни украинцев вернулись домой.