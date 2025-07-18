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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
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В Кремле сделали новое заявление о "враждебности НАТО" к России

В Кремле говорят, мол, будут отвечать на угрозы.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Кремль.

Кремль.

Из Москвы не прекращают звучать обвинения в адрес Североатлантического альянса, якобы "враждебного" в отношении РФ.

Об этом цинично заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, якобы все дело в "враждебности НАТО по отношению к РФ". Мол, действия Альянса "заставляют Москву принимать соответствующие меры по безопасности страны".

Кроме того, представитель "фюрера" нагло заявил, что "любые западные военные объекты на территории Украины - это законная цель для ВС РФ".

Напомним, заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Москва должна в полной мере ответить Западу и, при необходимости, нанести превентивные удары. Его комментарии прозвучали через несколько дней после того, как Дональд Трамп продемонстрировал свое изменение позиции в отношении России и предоставил Кремлю 50-дневный срок для достижения мирного соглашения с Украиной. Кремле заявление Медведева отказались комментировать.

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