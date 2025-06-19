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В Кремле сделали новое заявление о встрече Путина, Трампа и Зеленского
Дмитрий Песков снова заявляет о необходимости длительной работы и уже подготовленных точек для встречи президентов России, США и Украины.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков снова высказался о возможности встречи диктатора Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским.
Об этом пишут российские средства массовой пропаганды.
Так, Песков сказал, что встреча Путина, Трампа и Зеленского должна быть результатом длительной работы и уже подготовленных точек.
Напомним, в начале июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что хотел бы собрать на встречу Зеленского, Путина, а также привлечь к ней Трампа.
Зеленский сказал, что готов ко встрече с Путиным в любом формате.
В Белом доме заявили, что Трамп открыт к такой встрече. В то же время там отметили, что президент США хотел бы видеть прямые переговоры между Украиной и Россией.
Однако Песков 3 июня заявил, что встреча Путина, Трампа и Зеленского в ближайшее время вряд ли возможна. Представитель Кремля сказал, что такие контакты должны стать результатом технических договоренностей.