Владимир Зеленский, Дональд Трамп и Владимир Путин и Владимир Путин / © ТСН.ua

Реклама

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков снова высказался о возможности встречи диктатора Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом пишут российские средства массовой пропаганды.

Так, Песков сказал, что встреча Путина, Трампа и Зеленского должна быть результатом длительной работы и уже подготовленных точек.

Реклама

Напомним, в начале июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что хотел бы собрать на встречу Зеленского, Путина, а также привлечь к ней Трампа.

Зеленский сказал, что готов ко встрече с Путиным в любом формате.

В Белом доме заявили, что Трамп открыт к такой встрече. В то же время там отметили, что президент США хотел бы видеть прямые переговоры между Украиной и Россией.

Однако Песков 3 июня заявил, что встреча Путина, Трампа и Зеленского в ближайшее время вряд ли возможна. Представитель Кремля сказал, что такие контакты должны стать результатом технических договоренностей.

Реклама