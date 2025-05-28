В Кремле сделали новое заявление о встрече Зеленского и Путина

Владимир Путин и Владимир Зеленский. / © ТСН.ua

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Встреча президента Украины Владимира Зеленского и "фюрера" Владимира Путина возможна. Впрочем, должно стать итогом конкретных договоренностей двух делегаций.

Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, работа над российским проектом "меморандума по Украине" находится в завершающей стадии. Только после этого речь может идти о "следующем этапе переговоров".

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Что касается места предстоящей встречи, то, по словам Пескова, оно "должно устраивать обе стороны, которые ведут прямые переговоры". Пока так называемая "сво", заявил представитель Кремля, продолжается.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил о готовности к участию в трехсторонней встрече с Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. По его словам, речь идет не о растянутых во времени переговорах, а об одновременных переговорах в одном пространстве.

Тем временем министр иностранных дел страны-агрессорки Сергей Лавров назвал требования РФ, "должны быть удовлетворены". Политик повторил нарративы Кремля относительно безъядерного и нейтрального статуса Украины.

Дата публикации 11:13, 28.05.25 Количество просмотров 84 Скандальное заявление Трампа заставило подпрыгнуть даже Медведева! Слушайте, как заговорили США