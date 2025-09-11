ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
2089
Время на прочтение
1 мин

В Кремле сделали новое заявление об атаке беспилотников на Польшу

Атаку русских дронов на Польшу в Москве называют "инцидентом".

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Дмитрий Песков и Владимир Путин.

Дмитрий Песков и Владимир Путин. / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

Кремль традиционно отделяется от атаки своих беспилотников на Польшу 10 сентября и советует следовать подобным комментариям в министерство обороны.

Об этом заявил спикер российского "фюрера" Дмитрий Песков.

"У Кремля нет новых комментариев по истории с БпЛА в Польше", - высказался он.

Кроме того, Песков цинично заявил, что заявления из Варшавы по поводу "инцидента с дронами" являются "характерной риторикой" для всех европейских столиц.

По его словам, учения "Запад-2025", которые совместно проводят РФ и Беларусь, "плановые" и якобы "не нацелены против кого-либо". В частности, третьи страны.

Напомним, ночью 10 сентября во время атаки на Украину российские БПЛА атаковали Польшу, где их впервые сбили польские и союзные войска НАТО. В Кремле вчера заявили, что ничего комментировать не будут и посоветовали обратиться в министерство обороны.

В оборонном ведомстве страны-агрессорки заявление по ударам по территории Польши все же сделали. Российские военные нагло заявили, мол, не собирались наносить удары по польской территории. Вроде бы, во время воздушной атаки в Украине «все определенные цели поражены».

Дата публикации
Количество просмотров
2089
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie