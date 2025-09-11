- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 2089
- Время на прочтение
- 1 мин
В Кремле сделали новое заявление об атаке беспилотников на Польшу
Атаку русских дронов на Польшу в Москве называют "инцидентом".
Кремль традиционно отделяется от атаки своих беспилотников на Польшу 10 сентября и советует следовать подобным комментариям в министерство обороны.
Об этом заявил спикер российского "фюрера" Дмитрий Песков.
"У Кремля нет новых комментариев по истории с БпЛА в Польше", - высказался он.
Кроме того, Песков цинично заявил, что заявления из Варшавы по поводу "инцидента с дронами" являются "характерной риторикой" для всех европейских столиц.
По его словам, учения "Запад-2025", которые совместно проводят РФ и Беларусь, "плановые" и якобы "не нацелены против кого-либо". В частности, третьи страны.
Напомним, ночью 10 сентября во время атаки на Украину российские БПЛА атаковали Польшу, где их впервые сбили польские и союзные войска НАТО. В Кремле вчера заявили, что ничего комментировать не будут и посоветовали обратиться в министерство обороны.
В оборонном ведомстве страны-агрессорки заявление по ударам по территории Польши все же сделали. Российские военные нагло заявили, мол, не собирались наносить удары по польской территории. Вроде бы, во время воздушной атаки в Украине «все определенные цели поражены».