- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 1266
- Время на прочтение
- 1 мин
В Кремле сделали новое заявление об "открытости" Путина к переговорам по Украине
Также Песков обвинил Великобританию в давлении на Россию и поддержке санкций.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин якобы «остается открытым» к урегулированию войны против Украины путем переговоров.
Об этом сообщили российские пропагандистские СМИ.
«Путин, как и Трамп, сохраняет заинтересованность и открытость к выводу всей украинской истории в русло мирного урегулирования», — заявил Песков.
В то же время представитель Кремля назвал Великобританию «одним из лидеров лагеря сторонников войны». Песков заявил, что Лондон, по его словам, давит на Россию, поддерживает усиление санкций и этим препятствует урегулированию.
Напомним, ранее Песков прокомментировал высказывания президента США Дональда Трампа о том, что Путин его «подвел» в вопросе окончания войны против Украины. По его словам, американский лидер «достаточно эмоционально» относится к этой теме.