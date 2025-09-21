ТСН в социальных сетях

В Кремле сделали новое заявление об "открытости" Путина к переговорам по Украине

Также Песков обвинил Великобританию в давлении на Россию и поддержке санкций.

София Бригадир
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков / © Getty Images

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин якобы «остается открытым» к урегулированию войны против Украины путем переговоров.

Об этом сообщили российские пропагандистские СМИ.

«Путин, как и Трамп, сохраняет заинтересованность и открытость к выводу всей украинской истории в русло мирного урегулирования», — заявил Песков.

В то же время представитель Кремля назвал Великобританию «одним из лидеров лагеря сторонников войны». Песков заявил, что Лондон, по его словам, давит на Россию, поддерживает усиление санкций и этим препятствует урегулированию.

Напомним, ранее Песков прокомментировал высказывания президента США Дональда Трампа о том, что Путин его «подвел» в вопросе окончания войны против Украины. По его словам, американский лидер «достаточно эмоционально» относится к этой теме.

