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В Кремле сделали новое заявление об ударах по Киеву
Кремль снова пугает Киевом иностранцев, призывая дипломатов покинуть столицу Украины.
Кремль снова «призывала» иностранцев и дипломатов покинуть Киев, пытаясь оправдать свои удары по украинской столице «ответными атаками».
Об этом заявила представитель МИД страны-агрессорки Мария Захарова.
Она дерзко подчеркнула, мол, «рекомендация» российского министерства по эвакуации иностранцев, которую Москва обнародовала еще в мае, якобы остается актуальной из-за «систематических» ударов оккупантов.
Захарова лживо подчеркивает, что речь идет лишь об атаках по украинской военной инфраструктуре. Волна и словом не оговорилась о «прилетах» в жилые дома, гражданских объектах, где гибнут мирные жители.
В то же время представитель МИД в лучших традициях Кремля пыталась оправдать атаки на Киев, заявив, что они якобы являются ответом на удары Украины по инфраструктуре в российских регионах.
Напомним, заместитель председателя Госдумы РФ Петр Толстой вызывающе призвал бомбардировать города Украины. Он нагло подчеркнул, что речь идет не о жестокости, а о том, чтобы «деморализовать публику [украинцев] настолько, чтобы с поднятыми кавычками вышла навстречу нашим войскам».
В то же время американский Госдеп объявил самый высокий уровень опасности и обнародовал обновленное предупреждение для граждан о поездках в Украину из-за угрозы ракетных и дроновых атак.
Кремль заговорил о новых ударах по Киеву и выступил с призывом к иностранцам