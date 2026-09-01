Киев. / © Associated Press

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Кремль снова «призывала» иностранцев и дипломатов покинуть Киев, пытаясь оправдать свои удары по украинской столице «ответными атаками».

Об этом заявила представитель МИД страны-агрессорки Мария Захарова.

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Она дерзко подчеркнула, мол, «рекомендация» российского министерства по эвакуации иностранцев, которую Москва обнародовала еще в мае, якобы остается актуальной из-за «систематических» ударов оккупантов.

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Захарова лживо подчеркивает, что речь идет лишь об атаках по украинской военной инфраструктуре. Волна и словом не оговорилась о «прилетах» в жилые дома, гражданских объектах, где гибнут мирные жители.

В то же время представитель МИД в лучших традициях Кремля пыталась оправдать атаки на Киев, заявив, что они якобы являются ответом на удары Украины по инфраструктуре в российских регионах.

Напомним, заместитель председателя Госдумы РФ Петр Толстой вызывающе призвал бомбардировать города Украины. Он нагло подчеркнул, что речь идет не о жестокости, а о том, чтобы «деморализовать публику [украинцев] настолько, чтобы с поднятыми кавычками вышла навстречу нашим войскам».

В то же время американский Госдеп объявил самый высокий уровень опасности и обнародовал обновленное предупреждение для граждан о поездках в Украину из-за угрозы ракетных и дроновых атак.

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Кремль заговорил о новых ударах по Киеву и выступил с призывом к иностранцам

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