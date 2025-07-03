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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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В Кремле сделали заявление о меморандуме Путина и новом раунде переговоров

В Москве говорят, что якобы продолжаются процедуры согласования новой встречи представителей двух стран.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Дмитрий Песков и Владимир Путин.

Дмитрий Песков и Владимир Путин. / © Associated Press

В Кремле заявляют, что обсуждение на публику меморандума Российской Федерации может повредить процессу.

Об этом сообщил спикер "фюрера" Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, содержание меморандума "еще даже не рассматривалось с украинской стороной".

Прокомментировал Песков и возможность нового раунда переговоров Киева и Москвы. В частности, подчеркнул он, "затыков" в процессе согласования сроков нет.

"Нужно завершить все процедуры согласования. Каждая из сторон ждет предложения о сроках", - добавил он.

Напомним, в разговоре с представителями росСМИ диктатор РФ Владимир Путин снова упомянул о "денацификации" Украины .

Между тем , в Кремле сделали циничное заявление о затягивании переговоров с Украиной .

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