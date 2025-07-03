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В Кремле сделали заявление о меморандуме Путина и новом раунде переговоров
В Москве говорят, что якобы продолжаются процедуры согласования новой встречи представителей двух стран.
В Кремле заявляют, что обсуждение на публику меморандума Российской Федерации может повредить процессу.
Об этом сообщил спикер "фюрера" Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, содержание меморандума "еще даже не рассматривалось с украинской стороной".
Прокомментировал Песков и возможность нового раунда переговоров Киева и Москвы. В частности, подчеркнул он, "затыков" в процессе согласования сроков нет.
"Нужно завершить все процедуры согласования. Каждая из сторон ждет предложения о сроках", - добавил он.
Напомним, в разговоре с представителями росСМИ диктатор РФ Владимир Путин снова упомянул о "денацификации" Украины .
Между тем , в Кремле сделали циничное заявление о затягивании переговоров с Украиной .