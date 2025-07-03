Дмитрий Песков и Владимир Путин. / © Associated Press

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В Кремле заявляют, что обсуждение на публику меморандума Российской Федерации может повредить процессу.

Об этом сообщил спикер "фюрера" Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, содержание меморандума "еще даже не рассматривалось с украинской стороной".

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Прокомментировал Песков и возможность нового раунда переговоров Киева и Москвы. В частности, подчеркнул он, "затыков" в процессе согласования сроков нет.

"Нужно завершить все процедуры согласования. Каждая из сторон ждет предложения о сроках", - добавил он.

Напомним, в разговоре с представителями росСМИ диктатор РФ Владимир Путин снова упомянул о "денацификации" Украины .

Между тем , в Кремле сделали циничное заявление о затягивании переговоров с Украиной .

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Дата публикации 19:38, 02.07.25 Количество просмотров 88 USAID - все! США оставляют мир без финансовой помощи