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В Кремле сделали заявление о новом президенте Польши, которого разыскивает РФ
Реакция Кремля на избрание Навроцкого президентом Польши оказалась сдержанной, хотя политик является фигурантом уголовного дела в РФ.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал победу на президентских выборах в Польше Кароля Навроцкого.
Спикера главы Кремля цитируют российские средства массовой пропаганды.
Песков коротко назвал победу Навроцкого на президентских выборах в Польше «внутренним делом страны».
Заметим, что новоиспеченный польский лидер с 2024 года находится в российском розыске.
Почему Россия объявила Навроцкого в розыск: детали
С 2009 года Навроцкий работает в Институте национальной памяти Польши (ИНП). В течение своей карьеры он занимался идентификацией жертв репрессий и активно работал в сфере исторических публикаций. Благодаря инициативе Навроцкого в Польше демонтировали многочисленные советские памятники. В ответ на это Россия в феврале 2024 года объявила его в розыск и открыла уголовное производство.
Напомним, Навроцкий одержал победу на президентских выборах в Польше с результатом в 50,89% голосов избирателей, тогда как за его конкурента Рафала Тшасковского проголосовали 49,11% избирателей.