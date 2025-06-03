Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал победу на президентских выборах в Польше Кароля Навроцкого.

Спикера главы Кремля цитируют российские средства массовой пропаганды.

Песков коротко назвал победу Навроцкого на президентских выборах в Польше «внутренним делом страны».

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Заметим, что новоиспеченный польский лидер с 2024 года находится в российском розыске.

Почему Россия объявила Навроцкого в розыск: детали

С 2009 года Навроцкий работает в Институте национальной памяти Польши (ИНП). В течение своей карьеры он занимался идентификацией жертв репрессий и активно работал в сфере исторических публикаций. Благодаря инициативе Навроцкого в Польше демонтировали многочисленные советские памятники. В ответ на это Россия в феврале 2024 года объявила его в розыск и открыла уголовное производство.

Напомним, Навроцкий одержал победу на президентских выборах в Польше с результатом в 50,89% голосов избирателей, тогда как за его конкурента Рафала Тшасковского проголосовали 49,11% избирателей.