В Кремле сделали заявление о новом раунде переговоров Киева и Москвы

Дмитрий Песков. / © Associated Press

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Россия заявляет, что дата очередного раунда переговоров между Киевом и Москвой пока не определена.

Об этом сообщил спикер Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, якобы Российская Федерация "ждет ответа от украинской стороны" относительно возможных сроков.

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"Как только дата будет согласована, мы сразу об этом сообщим", - высказался Песков.

Заметим, агрессор Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров в Стамбуле: 16 мая и 2 июня.

Как сообщалось ранее, в Кремле заявили, мол, обсуждение на публику меморандума РФ может повредить процессу. Между тем, говорят в Москве, "затыков" в процессе согласования сроков новой встречи представителей двух стран нет.

Напомним, глава МИД Турции Хакан Фидан сделал заявление о возможной встрече президентов США Дональда Трампа и Украины Владимира Зеленского, а также диктатора России Владимира Путина. По его словам, Москва якобы готова к третьему раунду переговоров и теперь ожидается ответ Киева.

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