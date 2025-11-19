ТСН в социальных сетях

В Кремле сделали заявление о переговорах с США: Песков ответил, ведутся ли контакты

Кремль сообщил, что пока не ведет переговоры со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом, но готов принять его в любое время.

Дмитрий Песков

Дмитрий Песков / © Associated Press

Пресссекретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская сторона пока не ведет контактов со специальным посланником Дональда Трампа Стивом Уиткоффом.

Об этом он сообщил в комментарии российскому пропагандистскому агентству "РИА Новости".

По словам Пескова, Москва готова принять Уиткоффа в любой момент, если тот решит приехать в Россию.

Комментарий прозвучал на фоне сообщений американских медиа об активном продвижении Вашингтоном нового мирного плана по Украине.

Ранее издание Axios сообщило, что США тайно работают над дорожной картой из 28 пунктов по прекращению войны, консультируясь с Россией.

Высокопоставленный украинский чиновник сообщил агентству Reuters, что Киев действительно получил "сигналы" о пакете предложений США, которые Вашингтон обсуждал с РФ.

