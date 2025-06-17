ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
587
Время на прочтение
1 мин

В Кремле сделали заявление о посредничестве Путина между Израилем и Ираном

Москва нагло обвиняет Иерусалим в якобы нежелании мирного разрешения конфликта.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Владимир Путин.

Владимир Путин. / © Associated Press

В России жалуются на то, что Израиль отказывается от посредничества Москвы между Израилем и Ираном.

Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

По словам Пескова, в Кремле считают, что Израиль не хочет посреднических усилий Москвы в "галопирующей эскалации". Призывая обе стороны к воздержанию, он нагло заявил, что уровень неопределенности является "абсолютным".

Представитель "фюрера" отмечает, что предложение России по посредничеству остается в силе. Впрочем, цинично добавил Песков, что Москва не верит, что Израиль сейчас заинтересован в мирном решении.

Напомним, президент США Дональд Трамп выразил готовность рассматривать диктатора России Владимира Путина как потенциального посредника в конфликте Израиля и Ирана.

Кроме того, сам диктатор РФ Путин позвонил по телефону премьер-министру Израиля Беньямину Нетаньянгу после ударов по Ирану 13 июня. Тогда фюрер выступил с неожиданной инициативой стать посредником в мирном урегулировании израильско-иранского конфликта.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie