Владимир Путин. / © Associated Press

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В России жалуются на то, что Израиль отказывается от посредничества Москвы между Израилем и Ираном.

Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

По словам Пескова, в Кремле считают, что Израиль не хочет посреднических усилий Москвы в "галопирующей эскалации". Призывая обе стороны к воздержанию, он нагло заявил, что уровень неопределенности является "абсолютным".

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Представитель "фюрера" отмечает, что предложение России по посредничеству остается в силе. Впрочем, цинично добавил Песков, что Москва не верит, что Израиль сейчас заинтересован в мирном решении.

Напомним, президент США Дональд Трамп выразил готовность рассматривать диктатора России Владимира Путина как потенциального посредника в конфликте Израиля и Ирана.

Кроме того, сам диктатор РФ Путин позвонил по телефону премьер-министру Израиля Беньямину Нетаньянгу после ударов по Ирану 13 июня. Тогда фюрер выступил с неожиданной инициативой стать посредником в мирном урегулировании израильско-иранского конфликта.