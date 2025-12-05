В Кремле сделали заявление о «предпосылках» для разговора Путина и Трампа

Владимир Путин. / © Associated Press

В настоящее время Кремль ожидает реакции от американских коллег по итогам переговоров, состоявшихся между диктатором Владимиром Путиным и спецпосланником США Стивом Виткоффом 2 декабря в Москве.

Об этом заявил помощник российского фюрера Юрий Ушаков.

По его словам, пока разговора с президентом США Дональдом Трампом в графике Путина нет. Впрочем, говорит Ушаков, как только будут предпосылки для контакта, это организуют довольно быстро.

Помощный Путина также сообщил, что дата новой встречи с Виткоффом не определена.

Напомним, после встречи с американскими посланниками в Москве Путин заявил, что Виткофф и Кушнер предложили разделить 27 пунктов плана Трампа на четыре пакета и обсуждать их отдельно.

The New York Times со ссылкой на источники сообщило, что скрывается за этими четырьмя пакетами, на которые поделили план. По данным собеседника, они включают в себя вопросы суверенитета Украины, ограничение количества ВСУ в будущем и дальности ракет, экономическое сотрудничество и вопросы европейской безопасности.