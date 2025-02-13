Накануне у американского лидера и российского руководителя был диалог по телефону.

В Кремле заявили, что помощники президента РФ Владимира Путина и главы США Дональда Трампа приступят к разработке встречи глав государств. Как сообщил спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков, после этого станут известны места и дата.

Об этом пишет российское пропагандистское издание ТАСС.

"Путин и Трамп поручили помощникам немедленно приступить к обработке встречи на самом высоком уровне", — заявил Песков.

Он добавил, что место и сроки встречи Путина и Трампа можно будет называть после проработки.

Напомним, в среду, 12 февраля президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным.

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