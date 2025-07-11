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В Кремле сделали заявление о размещении иностранных войск в Украине
Песков нагло обвинил ЕС в том, что там якобы царят антироссийские и милитаристские настроения.
В РФ называют важными для Москвы заявления президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что у "Коалиции желающих" готов план развертывания контингента в Украине. Кремль вроде бы видит в этом угрозу.
Об этом нагло заявил спикер российского президента-диктатора Дмитрий Песков.
"Для Москвы неприемлемо размещение в Украине, у российских границ, иностранных контингентов", - цинично сказал пресс-секретарь "фюрера".
Традиционно он бросился с обвинением на страны Европы, которые, мол, "не принимают во внимание позицию России". Кроме того, по словам Пескова, в ЕС царят "антироссийские и милитаристские настроения".
Напомним, 10 июля состоялся виртуальный саммит "Коалиции желающих", которую провели президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер. К этой встрече впервые присоединились представители США — спецпредставитель президента по вопросам Украины Кит Келлог и сенатор-республиканец Линдси Грэм.
Известно, что Франция и Великобритания планируют увеличить количество миротворцев до 50 тысяч военнослужащих. Такие подразделения могут участвовать в стабилизационной миссии в Украине после прекращения боевых действий.