Дмитрий Песков. / © Getty Images

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В РФ называют важными для Москвы заявления президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что у "Коалиции желающих" готов план развертывания контингента в Украине. Кремль вроде бы видит в этом угрозу.

Об этом нагло заявил спикер российского президента-диктатора Дмитрий Песков.

"Для Москвы неприемлемо размещение в Украине, у российских границ, иностранных контингентов", - цинично сказал пресс-секретарь "фюрера".

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Традиционно он бросился с обвинением на страны Европы, которые, мол, "не принимают во внимание позицию России". Кроме того, по словам Пескова, в ЕС царят "антироссийские и милитаристские настроения".

Напомним, 10 июля состоялся виртуальный саммит "Коалиции желающих", которую провели президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер. К этой встрече впервые присоединились представители США — спецпредставитель президента по вопросам Украины Кит Келлог и сенатор-республиканец Линдси Грэм.

Известно, что Франция и Великобритания планируют увеличить количество миротворцев до 50 тысяч военнослужащих. Такие подразделения могут участвовать в стабилизационной миссии в Украине после прекращения боевых действий.

Дата публикации 10:36, 09.07.25 Количество просмотров 70 Трамп создал проблему с оружием для Украины, а затем сам ее решил - Несвитайлов