ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
3655
Время на прочтение
1 мин

В Кремле сделали заявление о размещении иностранных войск в Украине

Песков нагло обвинил ЕС в том, что там якобы царят антироссийские и милитаристские настроения.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков. / © Getty Images

В РФ называют важными для Москвы заявления президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что у "Коалиции желающих" готов план развертывания контингента в Украине. Кремль вроде бы видит в этом угрозу.

Об этом нагло заявил спикер российского президента-диктатора Дмитрий Песков.

"Для Москвы неприемлемо размещение в Украине, у российских границ, иностранных контингентов", - цинично сказал пресс-секретарь "фюрера".

Традиционно он бросился с обвинением на страны Европы, которые, мол, "не принимают во внимание позицию России". Кроме того, по словам Пескова, в ЕС царят "антироссийские и милитаристские настроения".

Напомним, 10 июля состоялся виртуальный саммит "Коалиции желающих", которую провели президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер. К этой встрече впервые присоединились представители США — спецпредставитель президента по вопросам Украины Кит Келлог и сенатор-республиканец Линдси Грэм.

Известно, что Франция и Великобритания планируют увеличить количество миротворцев до 50 тысяч военнослужащих. Такие подразделения могут участвовать в стабилизационной миссии в Украине после прекращения боевых действий.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie