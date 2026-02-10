Дмитрий Песков и Владимир Путин. / © Associated Press

Конкретных дат нового раунда мирных переговоров экспертов по Украине пока нет.

Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

"Но мы по-прежнему рассчитываем, что это произойдет в скором времени", - цинично высказался представитель администрации "фюрера".

Заметим, что на днях Песков сообщил, что якобы проведение нового раунда переговоров в США не запланировано.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский после переговоров в Абу-Даде объявил новую дату и место встречи с РФ. По его словам, городом проведения избран Майами, а сама встреча должна была состояться примерно на этой неделе.

Глава государства подчеркнул, что Украина готовится к переговорам с Россией и Соединенными Штатами. Главной темой встречи, говорит Зеленский, станут отчеты о закрытых этапах переговорного процесса.