В Кремле сделали заявление о сроках новых переговоров
В Москве заявляют, что ожидают нового этапа встречи.
Конкретных дат нового раунда мирных переговоров экспертов по Украине пока нет.
Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.
"Но мы по-прежнему рассчитываем, что это произойдет в скором времени", - цинично высказался представитель администрации "фюрера".
Заметим, что на днях Песков сообщил, что якобы проведение нового раунда переговоров в США не запланировано.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский после переговоров в Абу-Даде объявил новую дату и место встречи с РФ. По его словам, городом проведения избран Майами, а сама встреча должна была состояться примерно на этой неделе.
Глава государства подчеркнул, что Украина готовится к переговорам с Россией и Соединенными Штатами. Главной темой встречи, говорит Зеленский, станут отчеты о закрытых этапах переговорного процесса.