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В Кремле сделали заявление о территориальных уступках: что говорят о Крыме и ЗАЭС
Глава внешнеполитического ведомства государства-агрессора заявил, что Крым будет оставаться российским.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что государство-агрессор готово искать баланс интересов относительно уступок Украине для заключения мирного соглашения.
Его заявление цитируют пропагандистские СМИ.
В частности, Лавров опроверг, что РФ не готова ни на какие уступки в отношении Украины.
В то же время глава внешнеполитического ведомства государства-агрессорки заявил, что Крым будет оставаться российским.
Он цинично заявил, что Трамп «сказал правду о принадлежности Крыма».
«Он [президент США] понимает, что Россия не ведет переговоры о целостности своей территории», — сказал Лавров.
Кроме того, глава российского МИД сообщил, что Россия не получала от США предложения о передаче управления ЗАЭС.
«РФ при необходимости объяснит США, что ЗАЭС в надежных руках и изменения в ее подконтрольности невозможны», — сказал он.
Напомним, ранее спикер хозяина Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявления Трампа о том, что «Крым останется в составе России в рамках соглашения по урегулированию».