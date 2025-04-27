Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров / © Associated Press

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что государство-агрессор готово искать баланс интересов относительно уступок Украине для заключения мирного соглашения.

Его заявление цитируют пропагандистские СМИ.

В частности, Лавров опроверг, что РФ не готова ни на какие уступки в отношении Украины.

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В то же время глава внешнеполитического ведомства государства-агрессорки заявил, что Крым будет оставаться российским.

Он цинично заявил, что Трамп «сказал правду о принадлежности Крыма».

«Он [президент США] понимает, что Россия не ведет переговоры о целостности своей территории», — сказал Лавров.

Кроме того, глава российского МИД сообщил, что Россия не получала от США предложения о передаче управления ЗАЭС.

«РФ при необходимости объяснит США, что ЗАЭС в надежных руках и изменения в ее подконтрольности невозможны», — сказал он.

Напомним, ранее спикер хозяина Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявления Трампа о том, что «Крым останется в составе России в рамках соглашения по урегулированию».