- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 10k
- Время на прочтение
- 1 мин
В Кремле сделали заявление о третьем раунде переговоров с Украиной
Песков сказал, когда состоится очередной раунд переговоров и от чего зависит процесс подготовки.
Динамика переговорного процесса по Украине во многом зависит от позиции Киева и эффективности посредничества Вашингтона.
Такое заявление сделал пресс-секретарь кремлевского главы Дмитрий Песков, передают пропагандистские информационные агентства РФ.
«В переговорах по Украине нужно учитывать реальное положение дел на земле», заявил Песков.
Когда состоится третий раунд переговоров Украины и РФ
Дмитрий Песков также добавил о Кремле, рассчитывая, что сроки третьего раунда переговоров с Украиной станут понятны в ближайшее время.
Ранее На фоне продолжающейся войны и дипломатической напряженности между Россией и Украиной пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что обмен проектами новых меморандумов между сторонами пока не ведется.
Ранее в Кремле заявили, что встреча Путина и Трампа «возможна в любой момент». Так сказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.