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ТСН в социальных сетях

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В Кремле сделали заявление о третьем раунде переговоров с Украиной

Песков сказал, когда состоится очередной раунд переговоров и от чего зависит процесс подготовки.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
В Кремле сделали заявление о третьем раунде переговоров с Украиной

Пресссекретарь президента РФ Дмитрий Песков / © Associated Press

Динамика переговорного процесса по Украине во многом зависит от позиции Киева и эффективности посредничества Вашингтона.

Такое заявление сделал пресс-секретарь кремлевского главы Дмитрий Песков, передают пропагандистские информационные агентства РФ.

«В переговорах по Украине нужно учитывать реальное положение дел на земле», заявил Песков.

Когда состоится третий раунд переговоров Украины и РФ

Дмитрий Песков также добавил о Кремле, рассчитывая, что сроки третьего раунда переговоров с Украиной станут понятны в ближайшее время.

Ранее На фоне продолжающейся войны и дипломатической напряженности между Россией и Украиной пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что обмен проектами новых меморандумов между сторонами пока не ведется.

Ранее в Кремле заявили, что встреча Путина и Трампа «возможна в любой момент». Так сказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

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