В Кремле сделали заявление о встрече Путина и Трампа: будет ли она

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп проведут встречу, как только в этом возникнет необходимость.

Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, пишут РосСМИ.

"Мы готовимся к встрече, и она будет организована, как только возникнет необходимость для этого", – сообщили в Кремле.

По его словам, призыв к перемирию в Украине воспринимается как попытка дать ВСУ время на перевооружение, сказал он.

Напомним, ранее мы писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал о дате 17 марта, о которой все говорят.

Также мы писали о том, что госсекретарь США Марко Рубио заявил, что война в Украине не имеет военного решения, а единственный путь к ее завершению – переговоры. По его словам, ни одна из сторон не может достичь своих максимальных военных целей, поэтому прекращение огня возможно только из-за взаимных уступок. Политик отметил, что компромисс является неотъемлемой частью любых переговоров – в бизнесе, торговле или геополитике.

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