В Кремле сделали заявление о встрече Путина с Трампом

Дмитрий Песков заявил об отсутствии политического диалога между Россией и США.

В Кремле нет новых деталей по организации встречи президента России Владимира Путина и избранного президентом США Дональда Трампа.

Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал на брифинге 14 января.

По словам Пескова, новой информации о потенциальной встрече Путина и Трампа нет.

В ответ на вопросы журналистов спикер Путина сказал, что политического диалога между Россией и США как не было, так и нет, есть только технические контакты.

Напомним, Трамп заявил, что планирует встретиться Путиным "очень быстро" после своей инаугурации, которая состоится 20 января.

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